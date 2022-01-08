ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hafta içinde yayınladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların şahin tonu varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Cuma günü ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre tarım dışı istihdam beklentileri karşılamasa da işsizlikteki düşüşün sürmesi oynaklığı destekleyen bir başka güçlü sebep oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,77 ile son iki yılın en yükseğine çıkarken, Nasdaq endeksi Şubat 2021'den bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti.

Analistler, işsizlik verilerinin beklentilerden iyi gelmesinin enflasyon endişesiyle tahvil piyasasında, şahinleşen Fed'in ise hisse senedi piyasalarında satışları derinleştirdiğini söyledi.

Açıklanan son veriler ve tutanakların ardından Fed'in ilk faiz artışına mayısta gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, martta faiz artışına gidilebileceği ihtimalinin de oldukça yükseldiğini bildirdi.

Analistler, piyasalarda dünkü istihdam verileri öncesinde yüzde 80 ihtimalle martta 20 baz puanlık bir faiz artışı yapılacağının fiyatlandığını ancak veriler sonrası bu ihtimalin yüzde 86 ihtimale yükseldiğini dile getirdi.

Covid-19 salgınında Omicron varyantının küresel bazda vaka sayılarını artırmasına karşın, varyantın korkulduğu kadar ağır etkilerinin olmadığına ilişkin haber akışıyla Kovid-19 salgını kısmen de olsa bu hafta geri planda kaldı.

Analistler, gelecek hafta Fed Başkanı Powell ve diğer Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Fed'in şahinleşmesi sonrası baskılanan altının ons fiyatını haftayı yüzde 1,8 azalışla 1.796 dolardan tamamlarken, Brent petrolün varil fiyatı ise Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla yüzde 4,7 artarak 81,4 dolara çıktı.

ABD'de gözler Powell'a çevrildi

ABD'de piyasaların gözü kulağı Powell'ın salı günü yapacağı sözle yönlendirmelere çevrilirken, başta çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri olmak üzere yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, TÜFE beklentilerin yüzde 7 civarı olduğunu kaydederek, beklentilerin uzağında kalan gerçekleşmelerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı derinleştirebileceğini ifade etti.

Hafta boyunca pay piyasaları şahinleşen Fed'le düşüş eğiliminde hareket ederken, söz konusu düşüşe teknoloji hisseleri öncülük etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı 807 binle beklentileri oldukça aşarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) hafif gerileyerek 57,7'ye indi.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,87, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,53 değer kaybetti.

10 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi toptan stoklar, çarşamba Hazine Bütçe Dengesi ile Fed'in Bej Kitap Raporu, perşembe, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma, perakende satışlar, kapasite kullanımı, sanayi üretimi ve Michigan Tüketici GÜven Endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da gözler ECB yetkililerinde olacak

Avrupa borsaları New York borsasındaki düşüşe karşın haftayı yükselişle tamamlarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamalar ve Omicron varyantına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schanabel'in bugün yapacağı konuşmada para politikasına ilişkin beklentilere yönelik ipuçları aranacak.

Omicron varyantının Avrupa'da hızla yayılması ve birçok ülkede vakaların rekor seviyelere çıkması ise risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da işsizlik yüzde 5,2'ye gerilerken, TÜFE aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 5,3 arttı.

Euro Bölgesi'nde TÜFE ise yıllık yüzde 5 artarken, Almanya'da sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4'le beklentilerden fazla geriledi.

Euro, dolar karşısında haftayı yüzde 0,1 azalışla 1,1360'tan tamamladı.

Almanya'da DAX endeksi haftalık yüzde 0,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1 arttı.

Gelecek hafta Avrupa'da, Euro Bölgesi'nde işsizlik, çarşamba Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve cuma İngiltere'de sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Asya'da borsalar karışık seyretti

Asya borsalarında ABD pay piyasaları ve Omicron varyantına ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin'in salgın karşısındaki "sıfır tolerans" politikası risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

Çin'de, halen bazı şehirlerde devam eden kısıtlamaların süresinin uzatılması ve Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmasına neden oluyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kısa dönemli likidite miktarını düşürmesi ve sıkıntıda olan emlak sektörünün yaklaşan tahvil ödemeleri de özellikle Çin ve Hong Kong pay piyasalarında risk iştahını törpüledi.

Hafta içinde Dolar/Japon yeni paritesi 116,3'le son beş yılın en yüksek seviyesine çıkarken, haftayı yüzde 0,4 artışla 115,56'dan tamamladı.

Asya'da açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi PMI Japonya'da 54,3'e ve Çin'de 50,9'a yükselerek beklentileri aştı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,09, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,66 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,76 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

10 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi ile Çin'de ÜFE ve TÜFE, cuma günü ise Japonya'da ÜFE ve Çin'de dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Japonya'da piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

Yurt içinde yoğun veri gündemi takip edilecek

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ulaştırma ve sanayi hisseleri öncülüğünde beş gün üst üste yükselirken, gelecek hafta salı ödemeler dengesi ve perşembe sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, TÜFE aralıkta aylık yüzde 13,58, yıllık yüzde 36,08 arttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 9,46 artışla 2.033,32 puandan tamamlarken, Dolar/TL de yüzde 3,22 yükselerek haftayı 13,8350'den kapattı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.040 ve 2.100 puanın direnç, 2.000 ve 1.970 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi işsizlik ve cuma konut satışları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek.