Enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yeniden şekillenmesi açısından önemli verilerin açıklanacağı haftanın ikinci yarısına girilirken, hisse senedi piyasalarında sektör ve şirket bazlı gelişmelerle hareketliliğin sürdüğü gözleniyor. Tahvil piyasalarında da önceki gün artan satışların dün yerini alıma bırakması ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 haftanın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,06'dan düşüşe geçti ve yüzde 3'ün hemen üzerinde dengelendi.

Yüksek enflasyon ve düşük büyüme odaklı açıklamalar da gelmeye devam ederken, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı konuşmada enflasyonun kabul edilemez seviyede olduğunu, muhtemelen yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Dünya Bankası da Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü. Stagflasyon riskinin arttığı belirtilen raporda, birçok ülke için resesyondan kaçınmanın zor olacağı uyarısında bulunuldu.

Makroekonomik veri tarafında ise dün ABD'de dış ticaret açığı nisanda aylık yüzde 19,1'le beklentilerin üzerinde düşüş kaydederken, ülkede ihracat yüzde 3,5 artışla rekor seviyeye çıktı. Öte yandan ABD'li perakende zinciri Target'ın dün 3 aylık kar marjı beklentisini yüzde 5,3'ten yüzde 2'ye düşürmesi ve enflasyonun tüketici talebini olumsuz etkilemesi nedeniyle stoklarını temizlemek için daha fazla indirim sunması gerektiğini açıklamasının ardından New York borsasında perakende sektörü hisselerinde düşüş yaşanırken, teknoloji hisselerine gelen alımlar pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,80, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Dün 102,8 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün 102,6 seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının ise yeni güne düşüşle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa

Avrupa tarafında, dün Almanya'da perakende satışlar yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydederken, bölgede bu hafta açıklanacak veriler öncesinde enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin gündemin odağındaki yerini koruduğu görülüyor. Avrupa'ya olan LNG ithalatının artması ve hava sıcaklıklarındaki artış paralelinde doğal gaz vadeli fiyatları 80 avroya kadar geriledi. Yarın faiz kararını açıklayacak olan ECB'nin ise sıkılaştırma döngüsü takvimini netleştirmesi bekleniyor. Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 1,0680'den işlem görürken, endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisine ilişkin ilk çeyrek daralma oranı yüzde 1'den yüzde 0,5'e revize edildi. Çin'de Kovid-19 salgını sonrası kaldırılan tedbirler risk iştahını desteklemeye devam etse de küresel çapta daha şahin merkez bankalarına yönelik beklentilerle Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün BIST 100 endeksi, 0,07 puan artarak 2.648,19 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.656,17 puana taşıdı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,1 artışla 16,7615'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,8640'tan işlem görüyor.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, bu süreçte hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini söyledi.

Bugün OECD ekonomik görünüm raporunun yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 ve 2.690 seviyelerinin direnç, 2.620 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek büyüme

17.00 ABD, nisan ayı toptan stoklar