Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
ABD'li teknoloji devi Rusya'dan ayrılıyor
ABD'li teknoloji firması IBM, Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle Rusya pazarından çekilmeyi planladığını duyurdu.
Şirketin CEO'su Arvind Krishna yaptığı açıklamada, "Açık konuşayım: Rusya'daki tüm operasyonları askıya aldık" dedi.
Şirketin Rusya merkezli web sitesinde “Bu içerik artık mevcut değil” mesajı görüntülendi.
Mart ayının başlarında IBM, Rusya'daki ticari faaliyetin askıya alındığını, yazılım satışlarının sona erdiğini ve Rus savunma şirketleri ile iş birliğini durdurduğunu duyurdu.
Ancak ABD'li şirket, en ağır şekilde etkilenen bölgelere kritik destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.
Son Haberler
- 10:08
- 09:56
- 09:44
- 09:43
- 09:26
Sıradaki Haber
FBI Fiji'ye kaçan Rus süperyatına el koydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz