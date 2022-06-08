ABD polisi, yaptırım uygulanan oligark Süleyman Kerimov ile bağlantılı 106 metrelik Amadea'yı aylardır takip ediyordu.

Ajanlar, nisan ayında Fiji'ye vardıklarında tekneye binmişlerdi, ancak teknenin sahibi, ele geçirmeyi durdurmak için yasal bir mücadele başlatmıştı.

Arama emrinin Pasifik adasının yerel yasalarına aykırı olduğunu iddia etmişlerdi.

Ancak Salı günü, Fiji Yüksek Mahkemesi bu iddiayı reddetti ve dev yatın Lautoka limanına yanaşmasının yerel yönetime "çok pahalıya" mal olduğuna işaret ederek teknenin kaldırılmasına karar verdi.

Fiji Yüksek Mahkemesi, yatın "herhangi bir izin almadan ve büyük olasılıkla ABD tarafından kovuşturmadan kaçmak için" açıldığını tespit etti.

ABD makamları, bir dizi kara para aklama suçlamasıyla ilk olarak 2018'de Kerimov'a yaptırım uygulamıştı.

Rusya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra AB bloğu da dahil olmak üzere diğer ülkeler tarafından yaptırıma uğradı.