Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 08:37Son Güncelleme: Kaynak: DailyMail
ABD'de 10 yaşındaki kız, annesiyle kavga eden kadını öldürmekle suçlandı
[Fotoğraf: AP]
ABD'nin Florida eyaletinde 10 yaşındaki bir çocuk, annesiyle kavga eden kadını silahla öldürmekle suçlanarak tutuklandı.
Orlando polisi, ismi açıklanmayan kızın annesi 31 yaşındaki Lakrish Isaac ile, 41 yaşındaki Denise Rodger'ın kavgayla sonuçlanan bir tartışma yaşadığını bildirdi.
Olayın ardından Isaac'in 10 yaşındaki kızının, silahla Rodgers'ı başından vurarak ölümüne neden olduğu öne sürüldü.
Kızın, olayın ardından "Annemle uğraşmamalıydın." ifadesini kullandığı iddia edildi.
Anne Isaac'in de ihmal suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.
Etiketler: ABD
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