Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde

Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Geçen hafta ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası jeopolitik gelişmeler piyasaların odağına yerleşti.

Bölgedeki gerginlikler küresel piyasalarda risk iştahını etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine ilgi sürdü. Yapay zeka şirketlerinin yatırımlarına devam edeceğine ve kazançlarını artıracağına yönelik beklentiler, piyasalarda risk iştahının artmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer aldı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini, buna karşın işsizlik oranındaki azalmanın endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdığını ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

Trump, 2027'de savunma bütçesini artırmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusunun bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, 2027 yılındaki savunma bütçesinin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğini ifade ederek, bu bütçenin uzun zamandır hayallerini kurdukları orduyu kurmalarını ve düşman kim olursa olsun güvende olmalarını sağlayacağını söyledi.

Öte yandan Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını belirterek, askeri ekipman üretimindeki sorunları çözene kadar savunma şirketlerinin temettü dağıtımı ve hisse geri alımı yapmasına izin vermeyeceğini de duyurdu.

Trump'tan Grönland mesajı

Bu gelişmelere ek olarak Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." dedi.

"Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." değerlendirmesini yapan Trump, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

Danimarka ile Grönland konusunda bir anlaşmaya varmayı arzu ettiğini kaydeden Trump, eğer bu gerçekleşmezse "zor yolu" kullanmaya da hazır olduklarını belirtti.

New York borsası pozitif seyretti

Bu gelişmelerle New York borsasında geçen hafta alıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,57, Nasdaq endeksi yüzde 1,88 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,32 yükseldi. S&P 500 endeksi rekor tazeledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda yaklaşık 3 baz puan azalarak haftayı yüzde 4,17'de tamamladı.

Fed'e ilişkin artan gevşeme tahminleri, artan jeopolitik tansiyon ve merkez bankalarının alımlarıyla altın ve gümüşte geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 4,1 değer kazancıyla 4 bin 510 dolardan, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 10,2 yükselişle 80 dolardan kapattı.

Dolar endeksi yüzde 0,7 yükselişle 99,1 seviyesinde haftayı tamamlarken, Brent petrolün varili de yüzde 3,3 artışla 62,7 dolarda seyretti.

12 Ocak ile başlayacak haftada salı tüketici enflasyonu ve yeni konut satışları, çarşamba üretici enflasyonu, perakende satışlar, cari denge, Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, New York Fed sanayi endeksi, cuma sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.

Avrupa borsaları savunma hisseleri öncülüğünde alıcılı seyretti

Avrupa borsalarında geçen hafta savunma hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta Almanya'da açıklanacak tüketici enflasyonu ve büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta ABD'nin Venezuela'da düzenlediği askeri müdahalenin ardından Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleriyle Euro Bölgesi'nde jeopolitik endişeler artarken, Trump'ın 2027 için ABD savunma bütçesi hedefini açıklaması sonrası Avrupalı silah üreticilerinin hisseleri rekor seviyelere yükseldi.

Jeopolitik gerilimlerin artması ve ABD'nin savunma harcamalarını artıracağına yönelik açıklamaların ardından Stoxx Havacılık ve Savunma Endeksi, art arda altıncı işlem gününde de artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ve devam eden çatışmalar da bölgedeki piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,04, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,76 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,94 yükseldi. DAX 40, CAC 40 ve FTSE 100 endeksleri geçen hafta rekor tazeledi.

Gelecek hafta pazartesi Almanya'da cari denge, perşembe Almanya'da büyüme, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ve cuma günü Almanya'da enflasyon takip edilecek.

Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyretti

Asya tarafında ise Hong Kong hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, teknoloji şirketlerindeki "yüksek değerleme" endişelerinin hafiflemesi ve yapay zeka sektöründeki iyimser talep beklentileri fiyatlamalarda etkili oldu.

Yatırımcıların, veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem alanlarından gelen artan yapay zeka talebine yönelik pozisyon almaya devam etmesiyle özellikle Güney Koreli yarı iletken hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Öte yandan Japonya ile Çin arasında kasım ayından bu yana tırmanan gerilim bölgede yakından takip edilirken, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae Tokyo'nun Pekin'e kapıları kapatmadığını ve diyaloğa açık olduğunu açıkladı.

Ayrıca, Çin'in Japonya'ya çift kullanımlı ürün ihracatına yönelik hafta içinde aldığı kontrol uygulama kararına yönelik gelişmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya'nın en büyük ekonomisi olan Çin'in ihracat kontrol listesinde yaklaşık 1100 ürün bulunuyor. Ürünler içerisinde samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum ve lutesyum gibi orta ve ağır nadir toprak elementleri yer alıyor.

Söz konusu ihracat kontrolünün Japon otomotiv endüstrisi için hayati önem taşıyan nadir toprak elementleri sevkiyatını kısıtlayabileceği yönündeki endişeler yatışsa da konuya ilişkin devam eden haber akışı endişelerin tekrar canlanmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,82, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,42 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,18 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,41 düştü.

Gelecek hafta salı Japonya'da dış ticaret dengesi, çarşamba Çin'de dış ticaret dengesi, perşembe Japonya'da üretici enflasyonu verileri takip edilecek.

Pazartesi günü ise tatil sebebiyle Japonya'da işlemler gerçekleştirilmeyecek.

Yurt içinde ödemeler dengesi verileri takip edilecek

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 6,11 yükselişle 12.200,95 puandan kapanarak rekor tazeledi.

Gelecek hafta yurt içinde açıklanacak kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisi ekonomi ajandası içinde öne çıkıyor. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 22 milyar 303 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın hemen üzerinde 43,0370'ten tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde salı ödemeler dengesi, perşembe bütçe dengesi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek.