Bakan Kacır: Yüksek teknoloji grubu, üretimde büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin kasımda yüzde 2,5 yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını belirten Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde yıllık yüzde 30,9 ve aylık yüzde 10,5 artış gerçekleşti. Milli Teknoloji Hamlemizin en önemli bileşeni olan yüksek teknoloji grubu ürünler, üretimde büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Sanayicilerimiz ve emekçilerimiz, katma değerli üretimleriyle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor."