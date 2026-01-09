Açık -1.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.01.2026 18:56

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 12.200,95 puanla rekor seviyeden tamamladı.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 157,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanan istihdam verilerine çevrilirken, ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi arttı. ABD'de işsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e düştü. İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi teknoloji endeksi öncülüğünde 12.200,95 puanı görerek rekor tazeledikten sonra günü ve haftayı 8 günlük pozitif seyrini koruyarak rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı sanayi üretim endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ocak Salı günü açıklanacak "Kasım 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025'in kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Çin'de dış ticaret dengesi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul
