Dünya’da koronavirüs vakalarında artış sürerken aşı haberleri de gelmeye devam ediyor.

Aşı çalışmalarının borsaya etkisini değerlendiren Ekonomist Enver Erkan, "Küresel piyasalarda oldukça pozitif bir hava hakim. 3 ana Amerikan endeksi rekor sevilerde fiyatlama yapma eğilimini sürdürüyorlar. Önemli şirketler ciddi aşı verileri ve analizler açıkladılar ve bunlarla alakalı son derece olumlu öngörüler ve başarı yüzdeleri söz konusu" dedi.

Borsa İstanbul'da (BIST) da aşı ile birlikte olumlu hava hakim. BIST 100 endeksinde yükseliş sürüyor.

Borsa İstanbul yükseliyor

Erkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada artan bu risk iştahından bizde nasibimizi alıyoruz. Borsa İstanbul da bu noktada son dönemde yabancı algısında ciddi bir düzelme söz konusu. Borsa İstanbul'un yine lira bazında rekor seviyelerde fiyatlama eğilimi içerisine girdiğini görüyoruz."

BIST 100 endeksi gün içinde 1338 puana ulaştı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile bilişim oldu.