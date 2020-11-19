"Yeni yıl hediyesi koronavirüs aşısı olabilir."

Bu açıklama, eşi Özlem Türeci ile birlikte aşının mucidi olan Türk bilim insanı Uğur Şahin'den geldi.

Alman BioNTech firması tarafından bulunan ve Amerikan Pfizer tarafından üretilecek koronavirüs aşısı için haftalar sayılıyor.

Aşının ilk başta yüzde 90 oranında başarılı olduğu açıklanmıştı. BioNTech'in Başkanı Uğur Şahin, sonraki tetkiklerde başarı oranının yüzde 95 olduğunu duyurdu.

Aşı için tarih verildi: "Yeni yıl hediyesi"

Peki aşı için muhtemel tarih ne? Şahin bu sorunun da ilk kez yanıtını verdi:

"Her şey yolunda giderse, aralık ayının ikinci yarısında aşıyı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya tedarik etmeye başlayabiliriz. Bunu elbette bir yeni yıl hediyesi olarak görebilirsiniz ama tüm soruların yanıtını almak için önce onay alınmalı."

Yarın onay için başvurulacak

Şahin'in bahsettiği onay için Pfizer, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne yarın acil kullanım onayı için başvuru yapacak.

Şahin:

"65 yaş üzeri deneklerde yüzde 94'ten fazla başarıya sahibiz ve bu çok önemli bir bulgu. Çünkü bu yaş grubu COVID-19 hastalığında en yüksek risk grubu."

Bir kişi için iki doz gerekli

Son tetkikler aşının tüm etnik kökenlerde aynı oranda başarılı olduğunu da gösteriyor. Pfizer bu yıl içinde 25 milyon kişi için gerekli 50 milyon doz aşıyı üretmeyi, 2021'de ise 1,3 milyar doz üretmeyi hedefliyor.