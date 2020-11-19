Koronavirüs tek bir hatayı bile affetmiyor. Özellikle akşamları yapılan aile ziyaretleri bulaş riskini artırıyor. Türkiye'de ise en fazla bulaş ev içinde görülüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aynı ailenin neredeyse yarısının enfekte olarak hastanelere geldiğini belirterek, dışarda buluşamayan ailelerin evlerde çok sık bir araya geldiğini ve birbirlerine virüsü bulaştırdıklarını ifade etti.

Aile içinde tek bir kişide koronavirüs olsa bile evde herkese bulaştırma ihtimali yüksek. Bu nedenle çekirdek ailelerin bile ortak alanlarda dikkatli olması gerekiyor.

"Ortak alanlara dikkat edilmeli"

Ev ve akraba ziyaretlerinin, apartman toplantılarının mümkün olduğu kadar ertelenmesi uyarısında bulunan Prof. Aydın, dışarda çok vakit geçiren bireylerin, evde diğer aile fertlerine mesafeli olmasını ve mümkünse maske kullanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Evde ortak alanlara dikkat etmeli” dedi.