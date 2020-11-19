Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte sigarayı bırakanların sayısı arttı. Salgın tedbirleri kapsamında getirilen son kısıtlamalar da sigara kullanımını azalttı. Son 6 ayda sigarayı bırakan her 10 kişiden birinin gerekçesi "koronavirüs kaygısı" oldu.

Tedbirler ve uyarılarla sigara içenler daha duyarlı davranmaya başladı. Her 5 kişiden 4'ü yakınlarının pasif içici olmasını engellemek adına bilinçli davrandığını söyledi.

Yeşilay'ın yaptığı araştırmada 26 ilde 2 bin 500 kişi ile konuşuldu. Sonuçlar, salgın sürecinde sigarayı bırakanların çoğaldığını ortaya koydu.

Salgın döneminde her 4 kişiden 1'i sigara kullanımını azalttı

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, 2017 yılında sigara içenlerin yüzde 35’inin bırakmayı düşündüğünü, şu anda ise yüzde bu rakamın yüzde 65’e yükseldiğini söyleyerek, bu artışı “harikulade” olarak değerlendirdi.

Dinç, salgın sürecinde sağlık problemlerine bağlı olarak her 4 kişiden birinin sigarayı bırakamasa bile azalttığına dikkat çekti.