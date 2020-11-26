Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2. dönem buzağı destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

599 bin 551 yetiştiricinin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lira destek verilecek.

Ödemeler yarın saat 18.00’den sonra başlayacak.

