Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
641,6 milyon liralık buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
2019 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri yarın ödenmeye başlayacak. 599 bin 551 yetiştiriciye toplam 641,6 milyon lira destek sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2. dönem buzağı destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.
599 bin 551 yetiştiricinin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lira destek verilecek.
Ödemeler yarın saat 18.00’den sonra başlayacak.
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