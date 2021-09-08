Makroekonomik verilerin ekonomik toparlanmaya dair zayıf sinyaller verdiği bir ortamda, Covid-19 salgınında Delta ve son çıkan Mu varyantlarının büyümeye etkileri ve merkez bankaları para politikalarına dair belirsizlikler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Mu varyantının sebep olduğu vakaların ABD'nin 49 eyaletine yayıldığı bildirilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü aşılamaların hızlandırılması ve salgınla mücadele kapsamında 6 ayaklı bir plan açıklayacağı duyuruldu.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın, zayıf istihdam piyasası ve Covid-19'un varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltımını geciktirebileceğine dair beklentileri desteklediğini ifade etti. Bu durumun yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönelttiğini belirten analistler, tahvil faizleri ve dolarda yükseliş, emtia fiyatlarında ise sert düşüş yaşandığını söyledi.

Avrupa tarafında, enflasyondaki yükseliş ve ekonomik göstergelerdeki zayıflığın sürmesi nedeniyle yarın yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısından daha şahin tonda açıklamaların gelmesi yönündeki beklentiler arttı. Toplantı öncesi yatırımcıların temkinli pozisyon almasının etkisiyle Avrupa pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Dün düşüşünü ikinci güne taşıyarak 1,1843'ten kapanan avro/dolar paritesi, bugün yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün azalan risk iştahı ile Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 1.454,74 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasalarda güçlenen doların etkisiyle 8,3531 ile bir haftanın en yüksek seviyesinden kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3510 seviyelerinde bulunuyor.