ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyor.

Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor.

Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

Öte yandan ABD'de ara seçimlerin ilk sonuçlarından, Kongre'yi kimin kontrol edeceği henüz netleşmedi. Cumhuriyetçilerin, Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato'da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi pay piyasalarında risk iştahının düşmesine neden oldu. Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nin kısa süre önce borçlanma tavanının geçici olarak yükseltilmesini öngören yasa tasarısını onayladığını belirterek, seçim sonuçları netleştikten sonra borç tavanı hesaplaşmasının piyasaları sarsabileceğini belirtti.

Kripto para piyasalarının istikrarına yönelik endişeler ise gündemin üst sıralarına yerleşti. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance dün rakibi FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyururken, ABD'de FTX'in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiğini araştırmak üzere soruşturma açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22'yi aştı.

Dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,95, S&P 500 endeksi yüzde 2,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,8 yükselişle 110,6'yı görmesinin ardından bugün 110,2'de dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 3'üncü işlem gününde de değer kaybederek yüzde 4,08'e geriledi. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne ise alıcılı başladı.

Avrupa

Avrupa tarafında, teknoloji şirketlerinden arka arkaya gelen işten çıkarma haberleri resesyon kaygılarının artmasına neden olurken, düşen petrol fiyatları ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları enerji krizine ilişkin endişelerin geri plana atılmasını sağladı.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik artışla 1 kritik eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı.

Asya

Asya'da Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları endişe kaynağı olmaya devam ederken, Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da yaklaşık 5 milyonluk nüfusu etkileyen kısmi kapanmaya gidildi. Emsallerinin aksine ultra gevşek para politikasını sürdürmesi ve zayıf yene müdahaleleriyle tartışmaların odağında bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ise görev süresinin gelecek yılın nisan ayında sona ermesinin ardından bir dönem daha atanmak istemediğini söyledi.

Hafta başında Çin'de karantinaların kaldırılacağı haberleri ile 98,9 dolar seviyelerinden düşüşe geçen Brent petrolün varil fiyatı, dün petrol stoklarında artışa işaret eden verilerle aşağı yönlü hareketine devam ederek Asya işlemlerinde 91,9 dolara indi.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni günün düşük risk iştahıyla başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün BIST 100 endeksi 4.426,62 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kar satışları ile kazançlarını geri verse de kapanış rekorunu yüzde 0,02 geliştirerek 4.360,96 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,3'lük artışla 18,5876'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5970'ten işlem görüyor.

Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikle küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, yurt içinde ise işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.