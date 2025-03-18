Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD yönetiminin tarife adımlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler önemli risklerden olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yapacağı belirtilen telefon görüşmesi yakından takip ediliyor. Başkanlar arası görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre perakende satışlar şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 722,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Analistler, tüketicilerin beklenenden daha yavaş bir hızda harcama yapmasına rağmen perakende satışların hala büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Fed'in New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de martta eksi 20 ile piyasa beklentilerinin altına inerken, sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret etti.

Ayrıca, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Belirsizlikte Yönlendirme" başlıklı ara dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Kurum, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,1 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e düşürürken, 2026'da küresel ekonomik büyümenin yüzde 3 olacağını tahmin etti.

Raporda, ABD'de bu yıl yüzde 2,2 düzeyindeki büyümenin 2026'da yüzde 1,6 seviyesine yavaşlayacağı öngörüldü.

Bunlara ek olarak Yemen'deki artan jeopolitik riskler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının alımları ile altının ons fiyatı dün 3 bin 1 dolardan kapanırken, yeni günde 3 bin 14,97 doları görerek rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 12 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise jeopolitik gerilimlere paralel olarak yüzde 0,3 artışla 70,9 dolarda bulunuyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,64, Nasdaq endeksi yüzde 0,31 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,85 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Avrupa

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, OECD raporuna göre Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1 ve 2026'da yüzde 1,2 büyüme öngörüldü.

OECD, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için ise bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde 0,4’e düşürürken, 2026'ya ilişkin büyüme tahminini de yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e revize etti.

Analistler, bölgede daralan imalat sanayi aktivitesinin tahminler üzerinde etkili olduğunu kaydederek, gelecek dönemde ABD'nin küresel ticaret için risk oluşturan tarifelerinin de bölgedeki ekonomik projeksiyonları etkileyebileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün Almanya'da Federal Meclis'te yapılacak ekonomik büyümeyi canlandırmak ve askeri harcamaları artırmak için 500 milyar avroluk bir fon kurulmasını öngören savunma ve yatırım paketine ilişkin görüşmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,73, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya

Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlenirken, Çinli teknoloji şirketlerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Kurumsal tarafta ise Çinli otomobil üreticisi BYD'nin, normal bir arabayı yakıtla doldurmak kadar hızlı şarj edilebilen bir dizi elektrikli aracı duyurmasının ardından BYD hisseleri yüzde 3,6 yükselişle işlem görüyor.

Japonya tarafında ise yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararı yatırımcıların odağında yer alırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bankanın para politikası metninde ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazanarak 10.862,14 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 yükselişle 36,6436'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,6580 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.