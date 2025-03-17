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Ekonomi
TRT Haber 17.03.2025 13:29

BankPozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası'nın nitelikli ortağı Pay Fix hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, Pay Fix mülkiyetinde bulunan yüzde 79’luk BankPozitif hisselerinin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi.

BankPozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
[Fotograf: AA]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kararı ile, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verildi.

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