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HABER GİRİŞ
17.03.2025 13:14
, 17.03.2025 13:15
SON GÜNCELLEME
17.03.2025 13:15
OECD Türkiye'nin bu yıl sonuna ilişkin büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin bu yıl sonuna ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti.
Ayrıntılar geliyor...
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