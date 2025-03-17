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Ekonomi
TRT Haber 17.03.2025 13:14

OECD Türkiye'nin bu yıl sonuna ilişkin büyüme tahminini yükseltti

OECD, Türkiye'nin bu yıl sonuna ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti.

OECD Türkiye'nin bu yıl sonuna ilişkin büyüme tahminini yükseltti

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