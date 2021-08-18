Dünya çapında koronavirüs salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ve bu paralelde alınan yeni kısıtlama tedbirleri ile Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerdeki artış, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor.

Makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesi de risk iştahında azalışı beraberinde getirirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar ekonomik gidişata yönelik bu belirsizlikleri destekledi.

Fed Başkanı Powell: Salgında acil durum ortadan kalktı

Powell, Covid-19 salgınının hala ekonomik faaliyete gölge düşürdüğünü belirterek, "Salgını atlatmaya devam ederken, Fed'in ekonomiyi dikkatle izlemesi gerek. Ekonominin nasıl değiştiğini ve bankanın politikası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmalıyız. Delta varyantının ekonomi üzerinde önemli etkilerinin olup olmayacağının henüz net olmadığını söyleyebilirim." dedi. Fed'in Covid-19 salgını karşısında acil durum araçlarını etkili bir şekilde kullandığını vurgulayan Powell, acil durum ortadan kalktığı için bu araçları tamamen kaldırma sürecinde olduklarını ifade etti.

Öte yandan dün ABD'de temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlar yüzde 1,1 ile sert düşerken, sanayi üretimi yüzde 0,9 artışla beklentileri aştı.

Euro Bölgesi ve İngiltere'de ise enflasyon verileri bugün açıklanacak.

Yurt içinde ise dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın TL varlıkların güçlü seyrini koruması dikkati çekerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,44 artarak günü 1.461,69 puanla 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün aşağı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 8,3830 ile iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 8,43 seviyelerinde yatay hareket ediyor.