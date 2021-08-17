BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Üst üste 4'üncü işlem gününü de yükselişle tamamlayan endeks, 1.461,69 puanla 14 Haziran'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ve bu paralelde alınan tedbirler ile Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerdeki artışın pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.