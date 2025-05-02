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Ekonomi
AA 02.05.2025 13:47

Küresel gıda fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesinde

Küresel gıda fiyatları gümrük tarifelerindeki belirsizliklerin etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 artarak Mart 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel gıda fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesinde
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 1 artış göstererek ortalama 128,3 puan oldu. Böylece endeks, yükselişini art arda üçüncü aya taşırken Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Artış oranı, geçen yılın nisan ayına göre ise yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Küresel gıda fiyatlarının tahıl, et ve süt ürünleri kaynaklı artışların şeker ve bitkisel yağlardaki düşüşlere daha ağır basmasıyla artması dikkati çekti.

Döviz kuru dalgalanmaları küresel piyasalardaki fiyat hareketlerini etkilerken gümrük tarife politikası ayarlamaları piyasadaki belirsizliği artırdı.

Tahıl Fiyat Endeksi, buğday fiyatlarının artmasının etkisiyle aylık yüzde 1,2 yükselirken yıllık ise yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Bu artışta Rusya'da arz sıkışıklığına ilişkin endişeler nedeniyle buğday fiyatlarının yükselmesi etkili oldu. Dünya mısır fiyatları, ABD'deki mevsimsel olarak daha sıkı stok seviyeleri nedeniyle yükseldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, palm yağı fiyatlarının, Güneydoğu Asya'daki başlıca üretici ülkelerde mevsimsel olarak artan üretimlerin önemli ölçüde azalmasıyla aylık yüzde 2,3 düşüş kaydetti. Endeksteki yıllık artış da yüzde 20,7 oldu. Ayçiçek yağı fiyatlarının büyük ölçüde sabit kalması dikkati çekti.

Şeker Fiyat Endeksi, büyük ölçüde belirsiz küresel ekonomik görünüm ve bunun küresel şeker tüketiminin büyük kısmını oluşturan içecek ve gıda sektöründen gelen talep üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişelerle yüzde 3,5 düştü.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Avrupa'da azalan stoklar nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan uluslararası tereyağı fiyatlarının etkisiyle yüzde 2,4 arttı. Endeksteki yıllık artış da yüzde 22,9 oldu.

Et Fiyat Endeksi'nde büyükbaş hayvan eti fiyatlarının özellikle Avustralya ve Brezilya'da istikrarlı küresel ithalat talebi ve sınırlı ihracat mevcudiyeti nedeniyle yükselmesinin etkisiyle yüzde 3,2 artış görüldü.

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