Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF)'nün "Küresel Borç Monitörü" raporuna göre küresel borçlar salgında 296 trilyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğindeki hafif düşüşün ardından ikinci çeyrekte 4 trilyon 800 milyar dolar arttı ve 296 trilyon dolara yükseldi.

Küresel borç tutarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 27 trilyon arttı. Salgın öncesine bakıldığındaysa borç artışı 36 trilyon dolar oldu.

Küresel borç rekor tazeledi

Bir diğer gelişme ise küresel borcun, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranında yaşandı. Oran, salgının başından bu yana ilk kez azaldı.

Türkiye'de ise yılın aynı çeyreğine kıyasla hane halkına ait borçlar 0,7 puan azaldı, yüzde 16,6'ya geriledi.

Türkiye pozitif ayrıştı

Finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 68, 7'ye, kamuya ait borçlar da yüzde 39, 8'e geriledi. Türkiye'de banka gibi finansal şirketlere ait borçlar ise 27, 8 ile sabit kaldı.



Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu, bu yılın ilk çeyreğinde 205 trilyon dolara yaklaştı. Borç birikimi en çok Euro Bölgesi'nde arttı.Bölgenin iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa, salgın nedeniyle normal zamanlardan fazla borçlandı.

Bölgede toplam borç ikinci çeyrekte 1 trilyon 300 milyar dolar arttı ve 56 trilyon dolara yükseldi. Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin toplam borçları ise 92 trilyon doların üzerinde oldu.