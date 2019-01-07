Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesine ilişkin bir çalışmanın yapıldığı ve futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan bir çalışmanın ilgili taraflarla iletişim içinde yapılmakta olduğu, bunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve TBB tarafından 27 Aralık 2018'de kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

"Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki ticaridir"

Çalışmayla ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağının belirtilmesine rağmen bazı yazılı ve sosyal medya mecralarında gerçeği tam olarak yansıtmayan haberlerin yer aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ön çalışmanın ayrıntılarının a Spor kanalının bu akşam futbol programında paylaşılması öncesinde, bazı hususlara ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmaktadır. Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır. Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede; futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.

"Yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir"

Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır. Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir."

Açıklamada, çalışma ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kuralların ve ilkelerin çerçevesinin belirleneceği belirtildi.

Bu projenin, TFF'nin liderliğinde, TBB'nin de iştiraki ile futbol endüstrisinin sürdürülebilir bir performans içinde gelişimini mümkün kılacak yapıya kavuşturulmasına yönelik ilgili tüm tarafların dahil olduğu bir çalışma olduğu vurgulanan açıklamada, TFF Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı'nın birlikte bugün saat 20.00'de a Spor kanalında yapılacak yayında çalışmaya ilişkin detayları paylaşacakları ifade edildi.

Kaynak: AA