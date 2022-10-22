Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçük ölçekli balıkçılara destek ödemesi yapılacağını belirtti.

Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti;

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.

0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek.

Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.