Küçük ölçekli balıkçılara destek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 3.500-6000 lira destek verileceğini, kadın balıkçıların ise destekten yüzde 25 daha fazla yararlanabileceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçük ölçekli balıkçılara destek ödemesi yapılacağını belirtti.
Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti;
Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.
0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 lira ödeme gerçekleştirilecek.
Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek.
Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.
Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. pic.twitter.com/uXMhwRf4Al— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) October 22, 2022
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