Kripto para birimleri hem jeopolitik hem de küresel risklerin etkisiyle düşüşte. Bitcoin 5 ayın dip seviyesinden işlem görüyor.

Haftanın ilk işlem gününde 33 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece 8 yıl aradan sonra ilk kez 5 hafta üst üste değer kaybetti.

Alt coinlerde de kayıp yüzde 5 düzeyinde. Amerikan Merkez Bankası FED'in para politikasındaki sıkılaşma sinyalleri ve piyasalarda azalan likidite de yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı.

Bu da kripto paralarda satış baskısını artırdı. Bitcoin Kasım ayında 69 bin dolarla zirveyi görmüştü.