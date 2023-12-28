Kripto paralar için 2023 'toparlanma yılı' oldu

Kripto para borsası FTX'in iflasıyla 2022'de sarsılan kripto para piyasasında bu yıl toparlanma kaydedildi.

2022 yılı Bitcoin dahil tüm kripto para birimleri için çok zor geçerken, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 2022'de piyasa değerinin yaklaşık yüzde 65'ini kaybetti. Kripto yatırımcıları, Terra Luna'nın çöküşü, FTX düşüşü, makroekonomik koşullar ve Binance'ye yönelik suç duyurusu gibi bir dizi öngörülemeyen olayla karşı karşıya kalmıştı.

Bu yılın başlangıcında kripto dünyası iyileşme belirtileri gösterdiği için kripto para birimleri için güçlüydü. Kripto dünyası ekim, kasım ve aralık ayları itibarıyla muazzam bir toparlanma gösterdi.

Ekonomik görünüme yönelik belirsizliklerin devam etmesine ve düzenleyici kuruluşların kripto para piyasasına yönelik devam eden baskılarına rağmen en büyük kripto para birimi Bitcoin için 2023 nispeten iyi bir yıl oldu.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bu yıla 16 bin 600 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin'in fiyatı sene başından bu yana yaklaşık yüzde 160 değer kazandı ve yeniden 40 bin doların üzerinde işlem görmeye başladı.

Bitcoin'in kripto para piyasasındaki payı yüzde 50'nin üzerine çıkarken, genel olarak kripto para piyasasının değeri 2022'nin sonundaki 871 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 1,7 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin'in yükselişi diğer en kripto paralar ve tokenler üzerinde de benzer bir etkiye sahip oldu.

Bitcoin, 2023'te değer kazanmasına rağmen Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta (yüzde 38 aşağıda) duruyor.

Bitcoin'deki yükseliş çok sayıda bitcoin yatırımı bulunan yazılım firması MicroStrategy'in hisselerinin yaklaşık yüzde 325, Bitcoin madencisi Marathon Digital'in hisselerinin yaklaşık yüzde 670 ve kripto borsası Coinbase'nin hisselerinin yaklaşık yüzde 380 artmasını da sağladı.

Faiz artırımlarına son verileceği beklentileri umut oldu

Bitcoin'in 2021'de yükselişe geçerek 69 bin dolarla rekor seviyesini gördüğü kripto para piyasaları, merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında 2022'nin başlarında faiz oranlarını artırmaya başlamasıyla yatırımcıların daha iyi getiri arayışına girmesi ve kripto para birimleri gibi riskli varlıklardan kaçması sonucu olumsuz etkilenmeye başlamıştı.

Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla artan ekonomik belirsizlikler, agresif faiz artırımları ve son olarak FTX'in iflası nedeniyle darbe alan kripto para piyasaları, bu yılın başında ise kripto varlık kredi platformu Genesis Capital ile ABD'li bankalardan Silvergate Capital, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflaslarından olumsuz etkilendi.

Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarının sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair bu yılın ikinci yarısından itibaren güçlenen beklentiler, kripto para piyasalarında bu yılki canlanmayı tetikledi.

Spot Bitcoin ETF'sine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında

Kripto endüstrisi bu yıl piyasayı daha fazla yatırımcıya açacak spot Bitcoin ETF olasılığına da odaklanırken, henüz hiçbiri onaylanmamasına rağmen birçok firma spot Bitcoin ETF'si için başvuruda bulundu.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) spot Bitcoin ETF'si için başvuru yapan firmalar arasında yer aldı.

Spot Bitcoin ETF'sinin onaylanacağına dair spekülasyonlar bu yıl kripto paralardaki yükselişi destekledi.

Analistler, kripto para piyasalarında bu yıl güzel bir toparlanma yaşandığını ancak bunun henüz başında olunduğunu belirtti.

Düzenleyicilerin baskıları sürüyor

ABD ve Avrupa'da düzenleyici kuruluşların kripto para piyasalarına yönelik baskıları da devam ederken, kripto endüstrisindeki büyük oyunculara bu yıl yöneltilen suçlamalar ve açılan davalar dikkati çekti.

Bunlardan öne çıkanı dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD hükümeti tarafından yönlendirilen kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal etme suçlamaları oldu.

ABD hükümeti, kasım ayında Binance'nin kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirdi. Binance Üst Yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao ise yapılan anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried de dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında suçlu bulundu.

Öte yandan, SEC kayıt dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kripto para borsası Kraken'i dava ederken, iflas eden kripto para kredi kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu ve eski CEO'su Alex Mashinsky dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.