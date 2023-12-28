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Ekonomi
AA 28.12.2023 10:51

Tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi

Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinin vergi dağılımında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, nispi vergi oranı azaltıldı, maktu vergi oranı artırıldı.

Tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek karar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun III sayılı listesinde yer alan tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) ve OECD vergi sistemine uyum kapsamında, vergi kaybına yol açmayacak şekilde düzenleme yapıldı.

Kararla, sigara firmalarının bir birim maliyet artışı için "7,5 birim" sigara satış fiyatında artış yapmaları yerine "5,1 birim" artış yapmaları yeterli olacak.

Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.

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