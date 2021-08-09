Kripto para piyasalarında büyük madencilik göçü başladı.

Çin'in kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararları kripto para madencilerinin rotasını ABD'ye çevirdi.

"Büyük göç" başladı

Kendi dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırlanan Pekin yönetimi, mayıs ayında duyurduğu kararla kripto para madenciliğine kısıtlama getirdi.

Karar dünyada bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısının gerçekleştiği Çin'deki madencileri faaliyetlerini başka ülkeye taşımaya zorladı.

Kripto para piyasalarında "büyük madencilik göçü" olarak adlandırılan süreç devam ederken, madenciler rotalarını ABD ve Kanada gibi ülkelere çevirdi.