Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kripto para madenciliğinde lider ülke Çin’den ABD’ye göç başladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Çin en fazla kripto para madencisi bulunduran ülke olma unvanını ABD'ye kaptırmak üzere. Pekin'in kripto para madenciliğine yönelik kısıtlama kararının ardından madenciler gözünü ABD'ye çevirdi.
Kripto para piyasalarında büyük madencilik göçü başladı.
Çin'in kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararları kripto para madencilerinin rotasını ABD'ye çevirdi.
"Büyük göç" başladı
Kendi dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırlanan Pekin yönetimi, mayıs ayında duyurduğu kararla kripto para madenciliğine kısıtlama getirdi.
Karar dünyada bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısının gerçekleştiği Çin'deki madencileri faaliyetlerini başka ülkeye taşımaya zorladı.
Kripto para piyasalarında "büyük madencilik göçü" olarak adlandırılan süreç devam ederken, madenciler rotalarını ABD ve Kanada gibi ülkelere çevirdi.
Etiketler: Kripto Para Çin ABD
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