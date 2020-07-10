Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) tüketicilere kart kolaylığı geldi. Gelirini beyan edemeyen müşterilere tanınacak limit bin 300 liradan 2 bin liraya yükseltildi.

Asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması da 2020 yıl sonuna ertelendi.

Düzenlemelerle tüketicilerin kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağlanması hedefleniyor.