Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda pandemi sürecinde ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağı tahminlerine dikkat çekti.

Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor. pic.twitter.com/jCcLTzO4Bb — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 10, 2020

“Bize hareket alanı sağlıyor”



Türkiye’nin ise avantajlı konumda olduğunu ifade eden Albayrak, “Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

