Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Pekcan, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini belirterek, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." dedi.