Haber Giriş: Kaynak: AA
Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı.
Bakan Pekcan, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini belirterek, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." dedi.
Etiketler: son dakika kadın kooperatifleri hibe desteğiSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:22
Sıradaki Haber
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın 2020 fiyatı... 10 Temmuz güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz