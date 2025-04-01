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Ekonomi
AA 01.04.2025 15:25

KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 binden fazla işletme başvurdu

Bakan Kacır, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 bin 354 KOBİ'nin, 530 bin kişilik istihdamı korumak için başvurduğunu açıkladı.

KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 binden fazla işletme başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na yapılan başvuru sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Ekonominin lokomotifi KOBİ'leri desteklemeye, girişimcilerin daima yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "Emek yoğun çalışan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini korumak için hayata geçirdiğimiz programla işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz desteğe 20 bin 354 işletme, yaklaşık 530 bin istihdamı koruma taahhüdüyle başvuru yaptı" açıklamasını yaptı.

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KOBİ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
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