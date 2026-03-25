Dünya
AA 25.03.2026 15:56

Anket: ABD'lilerin çoğu İran'a yönelik saldırıların "aşırı" olduğunu düşünüyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 59'u, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının "aşırı" olduğunu düşünüyor.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında, 19-23 Mart tarihlerinde 1150 yetişkine ABD'nin İran politikasına yönelik sorular soruldu.

Ankette, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 59'unun, Washington'ın İran'a yönelik saldırılarının "aşırı" olduğunu düşündüğü ortaya konuldu.

Katılımcıların yüzde 45'inin gelecek birkaç ay içinde benzin alabilme konusunda "aşırı" veya "çok" endişeli olduğu kaydedilen ankette, ABD'lilerin yüzde 67'sinin ülkedeki gaz ve petrol fiyatlarının artışının önlenmesi gerektiğini düşündüğü belirlendi.

Öte yandan ankette, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 40'ının ABD Başkanı Donald Trump'ın performansını "onayladığı" belirtildi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 65'i, ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemesine yönelik adımlarını "son derece" veya "çok" önemli bir dış politika hedefi olarak nitelendirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sıradaki Haber
Hürmüz Boğazı fiilen kapalı: Asya ülkeleri acil durum tedbirleri açıklıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
17:08
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişi Adli Tıp'ta
16:52
Bakan Fidan Çinli mevkidaşı ile görüştü
16:26
İran: ABD'nin bölgede konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisi seyir füzeleriyle hedef alındı
16:35
DMM: Deepfake içeriklerle algı operasyonları yürütülüyor
16:02
Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatilinde 331 bin 321 araç geçti
Endonezya'da geleneksel Pacu Jawi yarışı düzenlendi
Endonezya'da geleneksel Pacu Jawi yarışı düzenlendi
FOTO FOKUS
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ