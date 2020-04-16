Dünyayı etkisi altına alan ve sadece sağlığı değil insanların yaşam biçimlerini de doğrudan etkileyen koronavirüs salgını ülkemizde de önemli değişimleri beraberinde getirdi. Eğitime ara verilen okullar, kamu ve özel sektörde yeni çalışma modelleri gibi adımlarla birlikte çok büyük bir nüfus gününü evde geçirmeye başladı.

Mesken tüketimi arttı genel toplam düştü

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı, salgın döneminde on binlerce kişinin evden çalışma modeline geçtiğini hatırlatarak, evde her türlü elektronik eşyayı sıklıkla kullandığımızi söyledi.

Mart ayında meskenlerde enerji tüketiminde artış gözlendiğine işaret eden Terciyanlı, “İş yerleri ve sanayinin koronavirüs nedeniyle yeni bir çalışma düzenine geçmesiyle ülkemizin toplam elektrik kullanımında yüzde 10’dan fazla bir düşüş yaşandı. Meskenlerde ise durum daha farklı. Geçen aylara göre insanların evde olması nedeniyle ortalama hane içi elektrik tüketimi yüzde 17-25 arasında arttı” bilgisini paylaştı.

[EDİDER Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı. Foto: AA]

Tüketim günlerimiz değişti

Salgın günlerinde vatandaşların hane içi elektrik tüketimlerinin nasıl olduğunu gözlemlemek için ağırlıklı mesken olan bir bölgeyi analiz ettiklerini anlatan Terciyanlı, şöyle devam etti:

“Özellikle pazar hariç diğer günlerdeki gündüz tüketimlerinin değişiminde koronavirüs etkisi net bir biçimde görülüyor. Geçtiğimiz yıl pazartesinden başlamak üzere hafta içi elektrik tüketiminin giderek düştüğü bir grafik görüyoruz. Bu yıla baktığımızda ise özellikle mart ayında, yani koronavirüs nedeniyle tedbirlerin alındığı ve vatandaşların ağırlıklı olarak evlerinde kendilerini izole ettikleri dönemde hane içi elektrik tüketiminde ciddi bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz.”

Gelecek günlerde talep daha da düşebilir

Terciyanlı, hane içi elektrik tüketiminin hava sıcaklığı ile yakın ilişkili olduğuna dikkat çekerek, “Son günlerde havaların ısınmasıyla beraber hane içi elektrik tüketim değerinde düşüş söz konusu. Mart ayının ilk 15 gününde henüz tedbirler bu seviyede değildi. Bu nedenle koronavirüs etkisi enerji tüketiminde görece az hissedilmişti. Salgının toplam enerji tüketiminde ve talepte neden olduğu azalmayı önümüzdeki haftalarda daha net biçimde göreceğimiz kanaatindeyim” ifadesini kullandı.

İş yerlerinde tüketim azaldı

EDİDER Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı, mart ayında Türkiye genelinde toplam elektrik kullanımının yüzde 10’un üzerinde bir daralma gösterdiğini belirterek, iş yerlerindeki durumu ise şöyle özetledi:

“Anlık enerji takibi ve yönetimi sunan enerji zekası platformumuz inavitas üzerinden iş yerleri ve evlerdeki enerji tüketim verilerinin nasıl değiştiğini, hangi cihazın ne kadar tüketim yaptığına baktık. Bu sene ve geçen seneki mart ayı rakamlarına baktığımızda, evden çalışma kararı ile birlikte enerji tüketiminde ciddi bir düşüş söz konusu. Bunun yanında enerji tüketiminin düşüşüyle birlikte enerji yoğunluğu ve maliyetlerinde de düşme yaşandı.”

[Salgın nedeniyle evde kalınan günler, su ısıtıcıların kullanım oranını da arttırdı. Foto: Getty]

Fırın, çamaşır makinası ve su ısıtıcının oranı arttı

Salgının iş yerlerine etkisi kapsamında elektriği en çok kullanan cihazların dağılımını da değiştirdiğini anlatan Terciyanlı, evlerde de değişim gözlendiğini şu sözlerle anlattı:

“Bu yılın şubat ayında ısıtma, soğutma ve havalandırma araçlar yüzde 36,11 ile en yüksek tüketimi yapan gruptaydı. Mart ayında iş yerlerinde bu tüketim kalemi yüzde 20’lere kadar düştü.

Hane için elektrik tüketimindeki alışkanlıklar da değişti. Cihaz ve tüketim kalemi bazında bu dağılımın değişimine baktığımızda, pişirme, çamaşır yıkama ve sıcak su ihtiyacının arttığını görüyoruz. Şubat ayında fırının hane içi elektrik tüketiminde oranı yüzde 2,79 iken mart ayında 4,23’e yükselmiş. Çamaşır makinesi ortalama yüzde 11’den 15’e, su ısıtıcısı ise ortalama yüzde 10’dan yüzde 15’e kadar artmış."

Önümüzdeki dönemlerde enerji verimliliği konusunun özellikle şirketler için çok daha önemli bir hale geleceğine işaret eden Terciyanlı, enerjide dijital kullanım, enerji tasarrufu, uzaktan kontrol ve anlık enerji takibi gibi işlerin kritik roller üstleneceği bilgisini paylaştı.

