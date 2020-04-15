Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, Eylem Planı üzerinde mutabık kalındığını belirtti. G20 ülkelerinin ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler alacağını ifade etti.

Bakan Albayrak, bu plan ile G20 ülkelerinin sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, bu kapsamda vatandaşların ve iş dünyasının destekleneceğine değindi.

Albayrak açıklamasında, kırılgan ülkelerin korunacağını belirtti. Olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile de mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettiklerini vurguladı.