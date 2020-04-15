Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı arttı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'dan Türkiye'ye yılın ilk çeyreğinde yapılan doğal gaz ihracatı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artış gösterdi.
Azerbaycan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde yurt dışına 3,57 milyar metreküp doğal gaz satıldı.
Söz konusu dönemde, Türkiye'ye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 2,6 milyar metreküp doğal gaz gönderildi.
Azerbaycan, belirtilen tarihlerde Gürcistan'a da 923 milyon metreküp doğal gaz sattı.
Etiketler: türkiye doğal gaz ihracatı AzerbaycanSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:25
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