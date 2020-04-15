Azerbaycan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde yurt dışına 3,57 milyar metreküp doğal gaz satıldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'ye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 2,6 milyar metreküp doğal gaz gönderildi.

Azerbaycan, belirtilen tarihlerde Gürcistan'a da 923 milyon metreküp doğal gaz sattı.