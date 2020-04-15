Özbekistan'ın milli enerji şirketi Özbekneftgaz'dan yapılan açıklamada, Karakalpakistan'ın Üstyurt bölgesindeki Kuzey Berdak sahasında bulunan kuyuda sondaj çalışmalarının tamamlandığı ve kuyunun günlük 100 bin metreküp doğal gaz üretme kapasitesine sahip olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yatakta üretimin başlatılması için yeterli doğal gaz akışının sağlandığına işaret edilirken, keşfedilen yatağın toplam rezervi hakkında bilgi verilmedi.

Yıllık ortalama 60 milyar metreküple dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'ın, yaklaşık 1,1 trilyon metreküp rezervi bulunuyor.

Özbek hükümeti, 2021'e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.