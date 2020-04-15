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BOREL yarından itibaren raflarda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım toplantısına katıldı. Dönmez, "BOREL'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza armağan ediyoruz" dedi.
Bakan Dönmez, salgın süresince evlerde doğalgaz ve elektrik arzında hiçbir kesinti yaşanmayacağını da dile getirdi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 14:04
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