Yeni tip koronavirüs salgını her sektör gibi balıkçıları da etkiledi.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamutta hayal kırıklığı yaşanan sezonun genel olarak hamsi avcılığıyla devam ettiğini söyledi.

Av yasağının küçük balıkçı teknelerini kapsamadığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Kıyı balıkçıları şartlar elverdiği sürece avlanmaya devam edecek. Bundan sonra barbun ve mezgit avlanmasını bekliyoruz. Küçük teknelerde genelde 2 kişi çalışıyor, bunlar da zaten aynı aileden oluyor. 'Koronavirüs balıkçıların avlanmasını tamamen durdurur.' demek doğru olmaz. Şu anda çoğu limanda 2-3 tekne balığın durumuna göre ava çıkıyor."

"Barbun fiyatı düşer"

Hamdi Arslan, balık restoranlarının şu anda kapalı olduğuna dikkat çekerek, "Önümüzdeki günlerde barbun avcılığı başlayacak, bu balık da genelde restoranlarda tüketiliyor. Turizm bölgelerine gönderilen bir balık. Böyle bir imkan olmayınca avlandığı şehirlerde satılacak, bu da fiyatları düşürecek" dedi.