"Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla TRT, kapılarını yeni mezunlara açacak. Adaylar, 7 aşamalı değerlendirme sürecinin birçok aşamasına internet üzerinden katılacak.

Yayıncılık sektörünün rekabetçi, enerjik, hızlı gelişen ve eğlenceli dünyasının kapılarını aralayacak, işin ustaları ile çalışabilecek TRT’de, iş hayatına adım atacaklara yönelik bir yetenek programı...

"TRT Yetenek" programı ile 150 gencin yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya kadar pek çok farklı alanda istihdam edilmesi planlanıyor.

Yeni mezunlara yönelik istihdam programıyla gençler, hem sektörün ustalarıyla çalışma imkanı bulacak hem de TRT'de yeni işlerine ilk adımlarını atabilecek.

“TRT Yetenek” programı başvuru şartları neler?

"TRT Yetenek" programı üniversitelerin lisans bölümlerinden 2019-2020 akademik yılında mezun olacakları, 1 Ocak 2017 itibarıyla lisans mezuniyeti elde edenleri, 1 Ocak 1994 sonrasında doğan ve yayıncılık hayatında kariyer yapmayı hedefleyen gençleri kapsıyor.

“TRT Yetenek” başvurular ne zaman başlayacak?

Programa katılmak isteyen gençler, bugünden itibaren başvuru yapabilecek.

Adaylar, Genel Yetenek Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Video Mülakat, Grup Çalışması, Kişilik Envanteri, İnsan Kaynakları (İK) ve Birim Mülakatı'ndan oluşan 7 aşamalı değerlendirmeye tabi tutulacak.

İK ve Birim Mülakatı aşamasına kadar tüm adımlar "online" gerçekleşecek. Böylelikle koronavirüs tehdidinden izole bir şekilde tüm adaylar "TRT Yetenek" programına katılabilecek.

TRT iş başvurusu son gün ne zaman?

Programa katılmak isteyen gençler en geç 3 Mayıs’a kadar başvuru yapmalı.

“TRT Yetenek” başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar "kariyer.trt.net.tr/yetenek" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Adaylar projeyle ilgili tüm sorularını "yetenek@trt.net.tr" adresinden iletebilecek.

Faaliyet Alanları;

Muhabir

Sunucu

Haber Editörü

Program Editörü

Aktüel Kameraman

Prodüktör

Metin Yazarı

7 farklı alanda istihdam

Başvurularını tamamlayan adaylar, TRT Yetenek sitesinde yer alan giriş bölümünden başvuru bilgilerine erişebilecek ve süreçlerini takip edebilecek.

Programla 150 genç yetenek, "TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik" olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edilecek.