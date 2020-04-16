Ticaret Bakanlığının mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 647 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin, 9 yurt içi satış ve teslim, 73 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 14 olarak gerçekleşti.