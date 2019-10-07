Ekonomi
Köprü ve otoyollarda fiyat artışı07 Ekim 2019 Pazartesi 00:14 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 00:53
Boğaz köprüleri ile otoyol geçiş ücretlerine ortalama yüzde 20 artış yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, 7 Ekim'den geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 artış yapıldığını belirtti.
Yeni tarifeye göre, otoyollarda, otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.
Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10 buçuk lira oldu.
Kaynak: TRT Haber
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