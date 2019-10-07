Karayolları Genel Müdürlüğü, 7 Ekim'den geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 artış yapıldığını belirtti.

Yeni tarifeye göre, otoyollarda, otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.

Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10 buçuk lira oldu.

Kaynak: TRT Haber