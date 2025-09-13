Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 13.09.2025 06:59

Konya'da 4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı.

Konya'da 4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı
[Fotograf: AA]

Yarın akşama kadar devam edecek Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, Mehteran topluluğu konserleri, geleneksel el sanatları, sokak sanatçılarının icra edeceği konserler, antika sergi ve mezatlar, çocuk etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.

Konya Valisi İbrahim Akın, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda yaptığı konuşmasında, Bedesten Alışveriş Festivali'nin bu yıl dördüncüsünün düzenlendiğini ifade etti.

Konya'nın kadim kültürüne değinen Akın, "Konya'mızın tarihinin, kültürünün, ticaretinin yaşatıldığı çok özel bir mekandayız. Bu mekana girdiğinizde geçmişle gelecek arasında bağ kurma fırsatı buluyorsunuz. Ziyaretçilerimiz hem alışveriş yapma fırsatı bulacak hem de kaybolmaya yüz tutmuş, el emeği göz nuru eserlerimizin yeniden hatırlanmasına vesile olacak fırsatı bulacak." diye konuştu.

Konya'da 4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kalbinde, esnafla her daim birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyledi.

Tarihi Bedesten'deki kadim kültürün, Konya sokaklarına yayılması ve şehirde ticaretin canlanması adına başlattıkları geleneğin, büyüyerek devam ettiğini dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Etkinliklerimiz, gösterilerimiz ve esnafımızın yaptığı indirimlerle, Konyalılar için Bedesten Alışveriş Günleri'ni cazip hale getirdik. Bu sokaklar ahilik geleneğinin başladığı sokaklar. O günden bugüne kadar da bu gelenek esnafımız tarafından yaşatılıyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ticaretin canlanması adına büyük bir katkı sunuyoruz. Bedesten'e ilave edilen Türbeönü Çarşıları, Suriçi Çarşıları ile birlikte ticaret burada gelişiyor."

4. Tarihi Bedesten Alıveriş Günleri, Bedesten'de ve Türbeönü Çarşıları'nda 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Konya
