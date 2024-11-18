Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.11.2024 10:21

Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ekim 2024'te aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 26,8 arttı.

Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 151,1 oldu.

KFE, ekimde yıllık yüzde 26,8 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 2,8 ve İzmir'de yüzde 4,5 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 21,2, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir’de yüzde 28,7 yükseldi.

ETİKETLER
Emlak Konut TÜİK
Sıradaki Haber
Borsa haftaya yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
İran'da bir aktivist "siyasi" tutukluların serbest bırakılması talebiyle dudaklarını dikti
10:52
Japonya Başbakanı İşiba trafikte kalınca APEC Zirvesi'nin aile fotoğrafına giremedi
10:45
ABD'deki koli basili bakterisi bu kez havuçlarda ortaya çıktı
10:37
Kene krizi her zamankinden daha büyük bir soruna dönüşebilir
10:22
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
10:21
Gürcistan'da seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler gösterilerini sürdürüyor
Antakya Antik Hipodrom'un çevresindeki kazılarda iki heykelcik parçası bulundu
Antakya Antik Hipodrom'un çevresindeki kazılarda iki heykelcik parçası bulundu
FOTO FOKUS
"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu
"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ