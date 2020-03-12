Kolonyasıyla ünlü Düzce'de üreticiler, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı kullanılan kolonyanın üretimini yetiştirmeye çalışıyor.

Yurt dışı satışları kapattılar

Vatandaşlar tarafından kolonyanın koronavirüse karşı tedbir amaçlı kullanılmasıyla, üreticiler siparişleri yetiştirmekte güçlük çekmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Tütün ve limon kolonyasıyla ünlü Düzce'deki üreticiler, iç pazar siparişlerini yetiştirebilmek için yurt dışı satışlarını kapattı.

Kolonya üreticisi Yorgun, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır içinde olduğu sektörde son dönemde talep patlaması yaşadıklarını söyledi.

[Vatandaşlar tarafından kolonyanın koronavirüse karşı tedbir amaçlı kullanılmasıyla, üreticiler siparişleri yetiştirmekte güçlük çekmeye başladı - Fotoğraf: AA]

4 aylık kozmetik alkolü 10 günde bitti

Kolonyaya talebin yoğun olmasına karşın, kozmetik alkolü aldıkları ülkelerden mal gelmediğini, bu konuda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Yorgun, şöyle konuştu:

"Stoklarımızda olan ve 4 ay kullanacağımız kozmetik alkolü 10 günde bitti. Gelmesi de sıkıntılı gibi görülüyor. Bizler elimizden geldiğince iç pazarımıza mal vermeye devam ediyoruz. Normalde 56 ülkeye ihracat yapıyorduk ama şimdi tüm ülkeler özellikle de limon kolonyası için bizi arıyor. İran, Suudi Arabistan inanılmaz mal istiyor. Üretim kapasitemiz günlük 200 bin şişe ancak şu an iki katına çıktık."