Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile,

1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında deprem sebebiyle zarara uğrayan çiftçilere ek yardım yapılacak.

Hayvanı telef olan üreticiye, aynı sayıda hayvan hibe olarak verilecek.

Her büyükbaş hayvan için 500 lira, küçükbaş için ise 75'er lira yem yardımı yapılacak.

Çiftçilerin bu yardımdan yararlanabilmeleri için, zararlarının hasar tespit komisyonlarınca kayıt altına alınmış olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı kararı ile depremin yaşandığı bölgede hayvancılık faaliyetinin devam etmesi ve üreticinin mağduriyetinin giderilmesi amaçlandı.

