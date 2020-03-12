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Depremzede çiftçiye hayvan ve yem desteği
Depremde zarar gören çiftçilere hayvan ve yem yardımı yapılacak. Yem yardımı her büyükbaş hayvan için 500 lira, küçükbaş için ise 75'er lira olacak.
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile,
1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında deprem sebebiyle zarara uğrayan çiftçilere ek yardım yapılacak.
Hayvanı telef olan üreticiye, aynı sayıda hayvan hibe olarak verilecek.
Her büyükbaş hayvan için 500 lira, küçükbaş için ise 75'er lira yem yardımı yapılacak.
Çiftçilerin bu yardımdan yararlanabilmeleri için, zararlarının hasar tespit komisyonlarınca kayıt altına alınmış olması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı kararı ile depremin yaşandığı bölgede hayvancılık faaliyetinin devam etmesi ve üreticinin mağduriyetinin giderilmesi amaçlandı.
Etiketler: yem yardımı resmi gazete hayvan depremzede deprem çiftçiSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 03:42
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