Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara re'sen inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Başkanlığımızca, koronavirüs hastalığı gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında re’sen inceleme başlatılmıştır. Bu itibarla, ülkemizin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edilecektir." ifadeleri kullanıldı.