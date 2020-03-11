Lufthansa'dan yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının sebep olduğu istisnai durumlar nedeniyle 29 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında Lufthansa Group hava yolu şirketlerinin 23 bin uçuşunun iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

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Gelecek haftalarda başka iptallerin beklendiği bildirilen açıklamada, kapasite ayarlamasının daha çok Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya uçuşları etkilediği vurgulandı.