Mirpur bölgesinde yer alan Rupnagar'daki bir gecekondu mahallesinde sabah saatlerinde çıkan yangında yüzlerce baraka alevlere teslim olurken, mahallenin düşük gelirli binlerce sakini evsiz kaldı.

Rupnagar emniyet yetkilisi Abul Kalam Azad, Banglanews'e yaptığı açıklamada, yangında 2 saat içinde yaklaşık 200 barakanın kül olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık üç saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Milletvekili Elias Uddin Mollah, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından basına verdiği demeçte, 2 bin civarında barakanın bulunduğu mahallede yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığını belirtti.

Mollah, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yangının çıkış nedeninin soruşturmanın ardından belli olacağını dile getirdi.