MODEF Fuarcılık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan 43. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Uğurdağ, detaylı açıklamayı en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.